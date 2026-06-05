Schüler aus Tamsweg holten bei Bewerb Platz zwei

In der Kategorie „Erste Hilfe Lebensretter“ gab es ein knappes Rennen. Das Team der MS Obdach in der Steiermark holte den Sieg, dicht gefolgt von der MS Kematen in Tirol und mit gleicher Punktezahl einer Schülergruppe vom Gymnasium Tamsweg. Den stolzen Teilnehmern wurden Leistungsabzeichen überreicht.