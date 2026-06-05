Schüler aus Tamsweg holten bei Bewerb Platz zwei

Beim 25. Erste-Hilfe-Bundeswettbewerb zeichnete das Jugendrotkreuz Schülergruppen aus ganz Österreich aus: Unter den stolzen Gewinnern ist auch eine Abordnung vom Gymnasium in Tamsweg.
Erste-Hilfe-Kenntnisse sind im Alltag schnell einmal gefragt: Da reicht schon eine kleine Unachtsamkeit. Folgen sind oft schwere Stürze oder andere Unfälle.
Schüler aus ganz Österreich zeigten jetzt beim Bewerb des Jugendrotkreuzes, der in Maltschach in Kärnten ausgetragen wurde, was sie drauf haben. Insgesamt traten 28 Teams an.
In der Kategorie „Erste Hilfe Lebensretter“ gab es ein knappes Rennen. Das Team der MS Obdach in der Steiermark holte den Sieg, dicht gefolgt von der MS Kematen in Tirol und mit gleicher Punktezahl einer Schülergruppe vom Gymnasium Tamsweg. Den stolzen Teilnehmern wurden Leistungsabzeichen überreicht.
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