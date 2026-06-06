Sogar mit Lähmung auf dem „Berg aus Eisen“

Am Sonntag steigt das große Finale, 500 Fahrer stellen sich beim feierlichen 30. Jubiläum dem berühmten Erzbergrodeo. Das härteste Enduro-Rennen der Welt schreibt ganz besondere Geschichten, ist für manche auch ein Lebenstraum.
„Der Erzberg schreibt seine ganz eigenen Geschichten. Da kann jederzeit alles gleichzeitig passieren“, weiß Stefan Nebel, dass er am Sonntag beim Erzbergrodeo seine Aufmerksamkeitsspanne bei vier Stunden Renndauer durchgehend auf 100 Prozent halten muss. Als Motorsport-Experte und Kommentator bei ServusTV (überträgt ab 12.50 Uhr live) nimmt er Zuschauer mit in die Welt des Zweirads. „Da ist ein bisschen Aufregung gut. Ich bin am Sonntagmorgen genauso aufgeregt, als wenn ich selber starten würde.“
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