Was soll nach dem Tod von dir bleiben, Marcel?

Sein Leben war ein Kampf – gegen extreme Schmerzen, restriktive Cannabis-Politik, gegen eine unmenschliche Strafverfolgung. Darüber sprach Marcel (1987-2026) vor seinem angekündigten assistierten Suizid mit der „Krone“.
Ein kleines Haus mit Garten in Hirtenberg, Niederösterreich. Jenny erwartet uns schon am Tor, im Hintergrund bellen Hunde. Jenny ist die Frau jenes 39-jährigen Mannes, dessen Leidensgeschichte großes Mitgefühl ausgelöst hat. Die beiden kennen einander seit der Schule – oder wie sie es ausdrückt „seit Mopedzeiten“. Vor drei Jahren haben sie auch geheiratet.
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