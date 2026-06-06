Stefan Mross: „Ich hatte Tränchen in den Augen“

Auch der Aberseer Musiker Michael Leitner legt sich in den noch verbleibenden Sendungen richtig ins Zeug: „Ich hoffe, dass noch extra viele Leute einschalten, weil es ja die letzten Möglichkeiten sind, die Sendung zu schauen“, so Leitner. Vor allem aber hofft der Musiker auf viele Voting-Anrufe des Publikums. Denn alleine die Zuschauer entscheiden, wer es in das Finale der Sommerhitparade schafft.