Stefan Mross: „Ich hatte Tränchen in den Augen“

Noch zwölf Sendungen „Immer wieder sonntags“, bis die letzte Klappe fällt. Nach 31 Jahren wird der TV-Klassiker, der von Schlagerstar Stefan Mross moderiert wird, mit Ende des Sommers eingestellt. Der Aberseer Musiker Michael Leitner nutzt die verbleibende Zeit, um seine Bekanntheit auszubauen: Er kämpft in den Sendungen um den Hitparaden-Sieg.
„Ok, ich geb’s zu: Ich hatte Tränchen in den Augen”, schrieb Moderator Mross nach der Sendung vergangenen Sonntag auf Instagram. Das Aus des TV-Klassikers trifft den 50-Jährigen hart. Trotzdem gibt er noch einmal alles.
Auch der Aberseer Musiker Michael Leitner legt sich in den noch verbleibenden Sendungen richtig ins Zeug: „Ich hoffe, dass noch extra viele Leute einschalten, weil es ja die letzten Möglichkeiten sind, die Sendung zu schauen“, so Leitner. Vor allem aber hofft der Musiker auf viele Voting-Anrufe des Publikums. Denn alleine die Zuschauer entscheiden, wer es in das Finale der Sommerhitparade schafft.
„Ich trete mit meinem Song ,Immer wieder Sommer’ an. Es geht um Sommerfeeling pur und ich hoffe, die Leute damit abholen zu können“, sagt Leitner. Am morgigen Sonntag heißt es wieder Daumen drücken und anrufen.
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