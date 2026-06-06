Klangparade lockt heute rund 10.000 Leute in Stadt

Die Trucks der Parade starten um 13 Uhr auf der Münchner Bundesstraße auf Höhe der Eni-Tankstelle. Zwischen 14 und 14.30 Uhr zieht der Zug über den Gebirgsjägerplatz weiter. Um 15 Uhr führt die Route über den Makartplatz, bevor die Parade gegen 15.30 Uhr am Mirabellplatz eintrifft. Dort findet von 16 bis 20 Uhr die Abschlusskundgebung statt.