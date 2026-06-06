Klangparade lockt heute rund 10.000 Leute in Stadt

Früher war sie bekannt als Unite Parade, heute geht die Veranstaltung, die sich mit Elektronischer Musik für eine offene, lebendige und vielfältige Stadtgesellschaft einsetzt, als „Klangparade“ über die Bühne. Ab Mittag ist mit großräumigen Sperrungen im Stadtgebiet zu rechnen.
Entlang der Strecke kommt es zu Sperrungen für den Verkehr. Auch die Öffis sind betroffen: Die Buslinien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 und 24 werden zeitweise umgeleitet.
Die Trucks der Parade starten um 13 Uhr auf der Münchner Bundesstraße auf Höhe der Eni-Tankstelle. Zwischen 14 und 14.30 Uhr zieht der Zug über den Gebirgsjägerplatz weiter. Um 15 Uhr führt die Route über den Makartplatz, bevor die Parade gegen 15.30 Uhr am Mirabellplatz eintrifft. Dort findet von 16 bis 20 Uhr die Abschlusskundgebung statt.
Danach geht es aber erst so richtig mit dem Feiern los: Bei der Aftershowparty wird der Innenhof des Schloss Mirabell von 20 bis 2.30 Uhr bespielt.
Die Veranstalter rechnen mit rund 10.000 Besuchern im Laufe des Nachmittags und Abends.
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