„Beim Rennen ist er gleich wie jeder andere“

Die Anreise erfolgte noch gemeinsam mit den weiteren 14 österreichischen Athleten. Ertönt das Startsignal, kämpfen die Zwillinge Manuel und Hans-Peter Innerhofer bei der Berglauf-EM im slowenischen Kamnik aber für sich. „Er ist beim Rennen für mich gleich wie jeder andere“, erklärt Manuel. Bei der so starken Konkurrenz aus Spanien, Italien oder England bliebe keine Zeit für brüderliches Taktieren, müsse man egoistisch sein. „Wenn das Niveau so hoch ist, musst du auf dich selbst schauen, bist du voll auf dich alleine gestellt.“