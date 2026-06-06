150.000 Euro für die „Stadtoase“ auf Zeit

Die Veranstaltung auf dem Rotkreuz-Parkplatz in der Altstadt kostet die Stadt Salzburg satte 150.000 Euro. Die 64 Pkw-Abstellflächen sind in dieser Zeit 16 Tage lang nicht verfügbar, und Autofahrer müssen etwa in die Altstadtgarage ausweichen.
Party statt Parken! Statt Autostellfläche soll der Rotkreuz-Parkplatz ein Ort der Erholung werden: Vom 4. bis zum 19. Juli wird der gebührenpflichtige Parkplatz in der Salzburger Altstadt zur „Stadtoase“. In dieser Zeit wird es unter anderem Sitz- und Aufenthaltsbereiche, Hängematten, Tischtennis, einen Radspielplatz, Foodtrucks und ein Veranstaltungsprogramm geben. Pkw müssen etwa in die Altstadtgarage ausweichen.
Ganz günstig wird die Veranstaltung nicht. Insgesamt wird mit rund 150.000 Euro für Parkplatzmiete, Leihmöbel und Rahmenprogramm gerechnet. „Der Rotkreuz-Parkplatz hat als Verkehrsmagnet jeden Sommer beim Kreisverkehr zu Stau geführt. Dass der Obus, Einsatzfahrzeuge und die Salzburger wegen Auto-Touristen im Stau stehen, war sehr ärgerlich. Heuer zeigen wir, dass es auch anders geht“, sagt Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl, der von einem einmaligen Versuch spricht.
„Ich will sehen, wie dieser Ort angenommen wird“, so Stadträtin Anna Schiester (Bürgerliste). Seit Jahren gibt es in der Landeshauptstadt Diskussionen, wie der Platz verwendet werden könnte. Klar ist, dass das Rote Kreuz auf die Einnahmen des Parkplatzes angewiesen ist. Dabei geht es um etwa 700.000 bis 800.000 Euro Parkgebühren jährlich. Die Stadt müsste diese ersetzen.
Schon im vergangenen Jahr hat Schiester einen Vorstoß zum Umbau in einen Park gewagt. Damals ist es an den budgetären Mitteln gescheitert. Neben den jährlichen Kosten kommen auch die Errichtungskosten hinzu.
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