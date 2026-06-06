150.000 Euro für die „Stadtoase“ auf Zeit

Ganz günstig wird die Veranstaltung nicht. Insgesamt wird mit rund 150.000 Euro für Parkplatzmiete, Leihmöbel und Rahmenprogramm gerechnet. „Der Rotkreuz-Parkplatz hat als Verkehrsmagnet jeden Sommer beim Kreisverkehr zu Stau geführt. Dass der Obus, Einsatzfahrzeuge und die Salzburger wegen Auto-Touristen im Stau stehen, war sehr ärgerlich. Heuer zeigen wir, dass es auch anders geht“, sagt Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl, der von einem einmaligen Versuch spricht.