Schock in Australien

Dritte tödliche Hai-Attacke in nur drei Wochen

Nachrichten
06.06.2026 09:57
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Vor der Küste Westaustraliens ist ein 35-jähriger Mann nach einem Haiangriff ums Leben gekommen. Der Speerfischer wurde nahe Michaelmas Island attackiert, als er mit seiner Familie unterwegs war. Trotz rascher Hilfe starb er an seinen Verletzungen. In der Nähe wurde ein rund 4,5 Meter langer Hai gesichtet. Es ist bereits der dritte tödliche Haiangriff in Australien binnen drei Wochen.

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