Danso Nummer eins: „Er hat unsere Saison gerettet“

Die Marching Band der UCSB-Studenten spielte auf der Tribüne „I am from Austria“ und „Sweet Caroline“. „Ein Wunsch vom ÖFB“, erzählt Schlagzeuger Drew der „Krone“. „Ich habe recherchiert, aber ich kenne keinen eurer Spieler.“ Das war bezeichnend, aber tat beim einzigen öffentlichen Training Österreichs während der WM im Harder Stadium auf dem riesigen Uni-Campus keinen Abbruch.