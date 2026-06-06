Unbedingt zu rechnen war damit aber nicht, denn noch im Herbst erlebte die Pongauerin die schwierigste Phase ihrer jungen Karriere. „Ich habe überlegt, mit dem Golf aufzuhören. Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht“, berichtet sie von Motivationsproblemen. Gemeinsam mit ihrer Trainerin traf die 21-Jährige dann die Entscheidung, das Golfbag zwei Monate lang in die Ecke zu stellen. „Ich habe meine Schläger nicht einmal angerührt, nur Fitness trainiert. In dieser Phase wurde mir klar, dass es auch andere Sachen als Golf gibt und ich mir zu viel Druck gemacht habe“, erzählt Anna, die danach wieder bei Null begann. „Wir haben im Training dann wirklich mit den Basics angefangen und so kehrte auch der Spaß wieder zurück. Auf dem Platz bin ich jetzt viel befreiter.“