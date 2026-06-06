Salzburgs größtes Golf-Talent Anna Neumayer kämpfte im Herbst mit einem Formtief und wollte beinahe mit dem Sport aufhören. Eine zweimonatige Pause verlieh ihr einen anderen Blickwinkel. Seitdem läuft es für die Pongauerin sehr gut.
Während ihr Bruder Lukas in der Tennis-Weltrangliste auf dem Vormarsch ist, zeigt auch bei Anna Neumayer die Formkurve derzeit steil nach oben. Salzburgs größte Golf-Hoffnung studiert und spielt derzeit an der University of Denver in den Vereinigten Staaten und landete zuletzt bei zwei Turnieren in Folge auf dem Podest.
Unbedingt zu rechnen war damit aber nicht, denn noch im Herbst erlebte die Pongauerin die schwierigste Phase ihrer jungen Karriere. „Ich habe überlegt, mit dem Golf aufzuhören. Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht“, berichtet sie von Motivationsproblemen. Gemeinsam mit ihrer Trainerin traf die 21-Jährige dann die Entscheidung, das Golfbag zwei Monate lang in die Ecke zu stellen. „Ich habe meine Schläger nicht einmal angerührt, nur Fitness trainiert. In dieser Phase wurde mir klar, dass es auch andere Sachen als Golf gibt und ich mir zu viel Druck gemacht habe“, erzählt Anna, die danach wieder bei Null begann. „Wir haben im Training dann wirklich mit den Basics angefangen und so kehrte auch der Spaß wieder zurück. Auf dem Platz bin ich jetzt viel befreiter.“
Wir haben im Training dann wirklich mit den Basics angefangen und so kehrte auch der Spaß wieder zurück. Auf dem Platz bin ich jetzt viel befreiter.
Anna Neumayer
Auch weil der Traum vom Profisport nicht mehr so groß wie früher ist. „Ich nehme es, wie es kommt. Wenn ich gut spiele und sich Möglichkeiten auftun, bin ich nicht abgelehnt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen später in meinem Studienbereich Marketing zu arbeiten“, sagt Neumayer, die Mitte Juni vorerst nach Österreich zurückkehren wird und dann noch ein Jahr in Übersee vor sich hat.
Vorfreude auf daheim
In Europa wird sie im Sommer bei einigen Turnieren starten. Die Vorfreude ist groß: „Ich genieße zwar mein Leben in Colorado, aber ich freue mich jetzt auf die Heimat.“
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