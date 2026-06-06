Bulls-Kapitän wurde zum zweiten Mal Vater

Babyglück bei Eisbullen-Kapitän Thomas Raffl! „Manchmal wird aus Liebe ein kleines Wunder. Und manchmal macht genau dieses Wunder das Glück vollkommen. Willkommen auf dieser Welt“, schrieben der 39-Jährige und seine Frau Verena in den sozialen Medien zur Geburt ihres zweiten Kindes.