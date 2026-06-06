Bulls-Kapitän wurde zum zweiten Mal Vater

Die Saison verlief für die Eisbullen nicht nach Wunsch, dafür gab‘s für Bulls-Kapitän Thomas Raffl privates Glück. Der 39-Jährige darf sich über die Geburt seines zweiten Kindes freuen. Mama Verena und Kind sind wohlauf.
Babyglück bei Eisbullen-Kapitän Thomas Raffl! „Manchmal wird aus Liebe ein kleines Wunder. Und manchmal macht genau dieses Wunder das Glück vollkommen. Willkommen auf dieser Welt“, schrieben der 39-Jährige und seine Frau Verena in den sozialen Medien zur Geburt ihres zweiten Kindes.
Vor vier Jahren erblickte Tochter Ava Rose das Licht der Welt, nun wurde die Familie Raffl größer und ist um einen „Baby Boy“ reicher.
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