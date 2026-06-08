Ist der Knoten bei Alexander Zverev nun geplatzt?

Auf den Spuren von Agassi und Lendl

Auch Andre Agassi verlor seine ersten drei Grand-Slam-Finali, noch dazu jedes Mal als Favorit. Bei Ivan Lendl und Andy Murray waren es sogar vier verlorene Major-Endspiele, ehe sie erstmals triumphierten. Und bei allen drei kam der erste Titel in fünf Sätzen – wie bei Zverev. Und für alle drei blieb es nicht bei dem einen. Für andere wiederum folgte nach dem ersten Major-Pokal eine gewisse Leere, denn der große Kindheitstraum war erreicht. Der Blues nach dem großen Erfolg, der ist etwa auch für Thiem, der das Finale auf dem Court Philippe Chatrier verfolgte, gekommen.