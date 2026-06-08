Stau-Chaos auf A10 wegen Markierungsarbeiten!

Bereits ab Mittwoch der Vorwoche hatten die Salzburger mit massivem Verkehr in Richtung Süden zu kämpfen. Klar, dass der Verkehr nach einem langen Wochenende am Samstag und am Sonntag wieder in Richtung Norden rollt. Hinzu kam auch das Ende ende der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg – zwei der größten deutschen Bundesländer.