Stau-Chaos auf A10 wegen Markierungsarbeiten!

Wer kommt auf solche Ideen? Mitten im Rückreiseverkehr hatte die Autobahngesellschaft Asfinag am Sonntag um 20.30 Uhr mit Markierungsarbeiten auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Werfen und Golling in Salzburg begonnen. Die Folge? Stau-Chaos! Wenig später mussten die Arbeiten abgebrochen werden.
Schon im Vorfeld warnte die Asfinag vor starkem Verkehr rund um das Fronleichnams-Wochenende – und plante dann tatsächlich genau zu diesem Zeitpunkt Markierungsarbeiten. Auf „Krone“-Anfrage wird diese „Fehleinschätzung“ auch eingestanden. Doch wie konnte es dazu kommen?
Bereits ab Mittwoch der Vorwoche hatten die Salzburger mit massivem Verkehr in Richtung Süden zu kämpfen. Klar, dass der Verkehr nach einem langen Wochenende am Samstag und am Sonntag wieder in Richtung Norden rollt. Hinzu kam auch das Ende ende der Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg – zwei der größten deutschen Bundesländer.
Für viele ist es unverständlich, dass genau an so einem Wochenende Routinearbeiten wie Markierungen durchgeführt werden. Laut Asfinag sind die Zeitfenster dafür jedoch „sehr eng“ und es müsse auch das Wetter mitspielen.
Mehr als zehn Kilometer Stau
Dass die Arbeiten gleich mehr als zehn Kilometer Stau auslösten, überraschte dann selbst die Experten der Autobahngesellschaft. „Das Ausmaß des Verkehrs um diese Uhrzeit war überraschend hoch“, so ein Sprecher als Begründung des Verkehrskollapses. Um 22.15 Uhr wurden die Arbeiten schließlich abgebrochen ...
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