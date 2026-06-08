„Sorry, Österreich – ich drücke USA die Daumen“

Die WM-Camper auf Tour durch Amerika! Die „Krone“ besuchte Millionär Gabriel Noronai – der Geschäftsmann ist eine der schillerndsten und beliebtesten Persönlichkeiten in der Tenniswelt, arbeitete lange an der Seite von Dominic Thiem. Bei der Fußball-WM drückt er den USA die Daumen.
Plantation, 30 Kilometer nördlich von Miami. Hier werden die Häuser und Gärten größer, viel größer. Der Trubel der Großstadt scheint am Eingangstor zum Everglades-Nationalpark weit weg. Die „Krone“ ist zu Gast bei einem Mann mit ecuadorianischen (Papa) und kubanischen (Mama) Wurzeln und einem rot-weiß-roten Herzen: Gabriel „Gabe“ Norona. Hunderte Millionen Dollar schwerer Geschäftsmann und gleichzeitig eine der schillerndsten und beliebtesten Persönlichkeiten in der Tenniswelt.
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