Greenpeace: Weiterhin PFAS in Kleidung von Shein

56 Kleidungsstücke des chinesischen Online-Händlers Shein hat Greenpeace im Vorjahr auf Chemikalien untersuchen lassen und dabei unter anderem Outdoorjacken mit „Ewigkeits-Chemikalien“ der PFAS-Gruppe gefunden, die in der EU bereits verboten sind. Shein reagierte damals und kündigte an, „die betreffenden Artikel weltweit“ vom Marktplatz zu entfernen – doch getan hat sich offenbar nichts.
Denn die Umweltschutzorganisation ortete „erneut dieselben oder nahezu identischen Produkte“ auf der Plattform, wie sie am Donnerstag berichtete. Besonders alarmierend seien die Laborergebnisse von PFAS gewesen, wo von elf getesteten Jacken neun erneut die EU-Grenzwerte überschritten hätten, eine Damenjacke sogar 3115-fach.
„Shein hat einzelne verbotene Produkte aus ihrem Shop entfernt, aber kurz darauf landen sie wieder im digitalen Warenkorb. Das ist kein Versehen, das hat System“, kritisierte Madeleine Drescher, Konsumexpertin bei Greenpeace in Österreich, den Online-Händler.
Überschreitungen gab es demnach in 18 Fällen auch bei den hormonschädlichen Weichmachern Phthalaten und in drei weiteren bei den Schwermetallen Cadmium und Blei.
NGO fordert PFAS-Verbot für Textilien
Da Shein als Marktplatz organisiert sei, gelten laut Greenpeace die Käufer rechtlich oft als Importierende und seien selbst für die Einhaltung der EU-Regeln verantwortlich und machen sich schlimmstenfalls strafbar. Greenpeace fordert die Regierung erneut auf, Konzerne wie Shein „stärker in die Verantwortung zu nehmen und PFAS zu verbieten.“
In der EU seien einige PFAS ja bereits verboten oder stark eingeschränkt, sie seien in Mensch und Umwelt kaum abbaubar und stehen im Verdacht, schwerwiegende Erkrankungen wie Krebs zu verursachen. Während europäische Unternehmen belastete Produkte zurückrufen müssen, wälze die Plattform die Haftung und das damit verbundene Risiko auf ihre Kundschaft ab.
Königsberger-Ludwig für Plattformhaftung
Gesundheits- und Konsumentenschutzstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) reagierte auf den Greenpeace-„Nachtest“. Sie setze sich für ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene ein, denn „mit Einzelkontrollen kommt man einem solchen System nicht bei“, hieß es in einem Statement. Wer in Europa Geschäfte macht und Milliarden verdient, muss auch Verantwortung für die dort verkauften Produkte übernehmen, „dafür brauchen wir endlich echte Plattformhaftung.“
Grünen-Konsumentenschutzsprecherin Alma Zadić trat indes für ein umfangreiches PFAS-Verbot in Alltagsprodukten in der ganzen EU ein, aber auch für deutlich mehr Ressourcen für Zoll- und Marktüberwachungsbehörden. „Wir brauchen Kontrollen, Kontrollen, Kontrollen. Wenn Hunderttausende Pakete täglich ins Land kommen, darf Produktsicherheit nicht Glückssache sein.“ Auf Konsumentenebene brauche es zudem ebenfalls in der gesamten EU „eindeutige Zuständigkeiten, umfangreich behördliche Testungen nach modernsten Standards und klare Meldemechanismen und verpflichtende Rückrufe, in Österreich und der EU“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.