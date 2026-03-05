Greenpeace: Weiterhin PFAS in Kleidung von Shein

Grünen-Konsumentenschutzsprecherin Alma Zadić trat indes für ein umfangreiches PFAS-Verbot in Alltagsprodukten in der ganzen EU ein, aber auch für deutlich mehr Ressourcen für Zoll- und Marktüberwachungsbehörden. „Wir brauchen Kontrollen, Kontrollen, Kontrollen. Wenn Hunderttausende Pakete täglich ins Land kommen, darf Produktsicherheit nicht Glückssache sein.“ Auf Konsumentenebene brauche es zudem ebenfalls in der gesamten EU „eindeutige Zuständigkeiten, umfangreich behördliche Testungen nach modernsten Standards und klare Meldemechanismen und verpflichtende Rückrufe, in Österreich und der EU“.