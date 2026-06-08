Papst hält historische Rede vor Spaniens Parlament

Migrationsproblem für ein Land nicht allein zu bewältigen

Auch in der Migrationsfrage vertreten sowohl der Pontifex als auch der spanische Premier ähnliche Ansichten. Sanchez fährt etwa in der Migrationspolitik einen liberalen Kurs, was mit dem Einsatz des Papstes für Flüchtlinge in Einklang steht – und im Gegensatz zu Trumps Migrations- und Flüchtlingspolitik steht. Zu dem in Spanien sehr präsenten Thema Migration erklärte Leo XIV., kein Land könne diese Herausforderung allein bewältigen. Daher sei eine „koordinierte, solidarische und wirksame Reaktion unerlässlich, die den Migranten Schutz, Aufnahme und echte Integrationschancen gewährleisten kann“.