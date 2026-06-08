Dänen-Trainer über Eriksen: „Habe das Gefühl …“

Entwarnung durch den Verband

Bei Eriksen gab es dieses Mal glücklicherweise schon bald erste Entwarnung. Am Montag dann die Bestätigung des Verbands: „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.“ Er befindet sich im Spital, ob er seine Karriere fortsetzen kann und will, steht derzeit noch nicht fest. „Das muss Christian beantworten. Ich weiß es nicht. Ich finde es absolut legitim, danach zu fragen. Aber ich weiß es nicht“, erklärte der dänische Sportdirektor Peter Möller.