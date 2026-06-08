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Von Megahit bis Flop

Zu diesen WM-Songs schwangen Millionen Hüften

Fußball International
08.06.2026 12:30
Hoch die Hände! Shakira lieferte einen WM-Kracher ab.
Hoch die Hände! Shakira lieferte einen WM-Kracher ab.(Bild: EPA/JON HRUSA)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Stimmlich wie optisch haben Shakira und Herbert Grönemeyer recht wenig gemeinsam. Und doch eint die beiden Musiker eines: Zu ihren Klängen schwangen während Fußball-Weltmeisterschaften Millionen Fans die Hüften. Ein Rückblick auf die musikalische Geschichte rund um die WM.

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Italiener lieben gutes Essen, (guten) Fußball und gute Musik. Kein Wunder deshalb, dass der erste „offizielle“ WM-Song ausgerechnet bei unseren südlichen Nachbarn geträllert wurde ...

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