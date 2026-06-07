Jazz Gitti über Modesünden und Glücksmomente

Jazz Gitti, wie man sie liebt: direkt, ehrlich und mit jeder Menge Schmäh. Gerade erst feierte sie ihren 80. Geburtstag. Im krone.tv-Wordrap plaudert die Kult-Sängerin aus dem Nähkästchen – von einer unvergesslichen Modesünde bis hin zu ihrem ganz persönlichen Berufswunsch als Kind.