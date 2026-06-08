Trump: „Ich habe das Sagen“, dann schlug Israel zu

„Netanyahu hat nicht das Sagen“

Gegenüber der „Financial Times“ erklärte der US-Präsident, dass Netanyahu keine Wahl habe, als jedes Abkommen, das die Vereinigten Staaten mit dem Regime in Teheran aushandeln, zu akzeptieren. „Ich habe das Sagen. Ich habe immer das Sagen. Netanyahu hat nicht das Sagen“, so der US-Präsident kurz nachdem die iranische Raketensalve auf Israel niedergegangen war.