Homophober Anschlag auf kleine Pfarre in Simmering

Die evangelische Glaubenskirche in der Wiener Braunhubergasse wurde vor Kurzem zum Ziel eines feigen Anschlages: Unbekannte versuchten, die auf dem Dach wehende Regenbogenfahne in Brand zu setzen. Nicht der erste Vorfall seiner Art: Schon im Vorjahr war die Flagge mit einem Messer herausgeschnitten und gestohlen worden.