Homophober Anschlag auf kleine Pfarre in Simmering

„Wir lassen uns nicht einschüchtern“, sagt Anna Kampl, Pfarrerin der evangelischen Glaubenskirche in Wien-Simmering. Das Gotteshaus gilt als Vorreiter, wenn es um Queerfreundlichkeit geht. Doch das macht die Kirche auch immer wieder zum Ziel feiger Anschläge – so auch aktuell.
Die evangelische Glaubenskirche in der Wiener Braunhubergasse wurde vor Kurzem zum Ziel eines feigen Anschlages: Unbekannte versuchten, die auf dem Dach wehende Regenbogenfahne in Brand zu setzen. Nicht der erste Vorfall seiner Art: Schon im Vorjahr war die Flagge mit einem Messer herausgeschnitten und gestohlen worden.
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