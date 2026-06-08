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Wegen Regenbogenfahne

Homophober Anschlag auf kleine Pfarre in Simmering

Wien
08.06.2026 13:07
Die Regenbogenfahne auf dem Dach der Glaubenskirche in Simmering wurde schon mehrmals zum ...
Die Regenbogenfahne auf dem Dach der Glaubenskirche in Simmering wurde schon mehrmals zum Anschlagsziel.(Bild: Krone KREATIV/facebook.com/glaubenskirche, adobestock)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

„Wir lassen uns nicht einschüchtern“, sagt Anna Kampl, Pfarrerin der evangelischen Glaubenskirche in Wien-Simmering. Das Gotteshaus gilt als Vorreiter, wenn es um Queerfreundlichkeit geht. Doch das macht die Kirche auch immer wieder zum Ziel feiger Anschläge – so auch aktuell.

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Die evangelische Glaubenskirche in der Wiener Braunhubergasse wurde vor Kurzem zum Ziel eines feigen Anschlages: Unbekannte versuchten, die auf dem Dach wehende Regenbogenfahne in Brand zu setzen. Nicht der erste Vorfall seiner Art: Schon im Vorjahr war die Flagge mit einem Messer herausgeschnitten und gestohlen worden.

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