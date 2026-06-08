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Schock für Vater

Mädchen (3) zerschnippelt 1800 US-Dollar!

Viral
08.06.2026 12:17
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Ein dreijähriges Mädchen hat kürzlich in London einen Stapel 100-Dollar-Scheine zerschnitten. Insgesamt 1800 Dollar fand der geschockte Vater das Kindes zerschnippelt vor ...

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Der aus Nigeria stammende Pater Anthony Kalejaiye war „schockiert“, als er sein Wohnzimmer betrat und feststellen musste, dass seine dreijährige Tochter Amelia in einem unbeachteten Moment fröhlich einen Stapel Geldscheine zerschnitten hatte.

Das Geld war Teil eines Vorrats an 100-Dollar-Scheinen gewesen, die üblicherweise bei nigerianischen Familienfeiern verwendet werden, bei denen es Brauch ist, die Gäste während festlicher Darbietungen mit Bargeld zu überschütten.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Der 34-jährige Kalejaiye wollte sich gerade auf den Weg zu einer solchen Veranstaltung machen und hatte einen separaten Stapel Ein-Dollar-Scheine herausgenommen, ohne zu ahnen, dass Amelia es geschafft hatte, an die weitaus wertvolleren Scheine 100-Dollar-Noten heranzukommen.

„Auf eine solche Situation ist man nicht vorbereitet“
„Zuerst wusste ich einfach nicht, wie ich reagieren sollte. Auf so eine Situation ist man einfach nicht vorbereitet!“, sagte Kalejaiye. „Ich war definitiv schockiert und wütend, aber es hat mir wirklich nur gelehrt, genauer darauf zu achten, wo wir das Bargeld aufbewahren.“

„Ich habe dann bei Chat GPT nachgefragt und es stellte sich heraus, dass sie das Geld umtauschen können, wenn 49 Prozent des Geldscheins und die Seriennummer intakt sind“, erzählte Kalejaiye. „Meine Partnerin ging zur Bank, zeigte ihnen das Video, das ich aufgenommen hatte, und sie konnten das Geld in britischen Pfund Sterling erstatten.“

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