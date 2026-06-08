Mädchen (3) zerschnippelt 1800 US-Dollar!

„Auf eine solche Situation ist man nicht vorbereitet“

„Zuerst wusste ich einfach nicht, wie ich reagieren sollte. Auf so eine Situation ist man einfach nicht vorbereitet!“, sagte Kalejaiye. „Ich war definitiv schockiert und wütend, aber es hat mir wirklich nur gelehrt, genauer darauf zu achten, wo wir das Bargeld aufbewahren.“