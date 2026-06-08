Mädchen (3) zerschnippelt 1800 US-Dollar!

Ein dreijähriges Mädchen hat kürzlich in London einen Stapel 100-Dollar-Scheine zerschnitten. Insgesamt 1800 Dollar fand der geschockte Vater das Kindes zerschnippelt vor ...
Der aus Nigeria stammende Pater Anthony Kalejaiye war „schockiert“, als er sein Wohnzimmer betrat und feststellen musste, dass seine dreijährige Tochter Amelia in einem unbeachteten Moment fröhlich einen Stapel Geldscheine zerschnitten hatte.
Das Geld war Teil eines Vorrats an 100-Dollar-Scheinen gewesen, die üblicherweise bei nigerianischen Familienfeiern verwendet werden, bei denen es Brauch ist, die Gäste während festlicher Darbietungen mit Bargeld zu überschütten.
Der 34-jährige Kalejaiye wollte sich gerade auf den Weg zu einer solchen Veranstaltung machen und hatte einen separaten Stapel Ein-Dollar-Scheine herausgenommen, ohne zu ahnen, dass Amelia es geschafft hatte, an die weitaus wertvolleren Scheine 100-Dollar-Noten heranzukommen.
„Auf eine solche Situation ist man nicht vorbereitet“
„Zuerst wusste ich einfach nicht, wie ich reagieren sollte. Auf so eine Situation ist man einfach nicht vorbereitet!“, sagte Kalejaiye. „Ich war definitiv schockiert und wütend, aber es hat mir wirklich nur gelehrt, genauer darauf zu achten, wo wir das Bargeld aufbewahren.“
„Ich habe dann bei Chat GPT nachgefragt und es stellte sich heraus, dass sie das Geld umtauschen können, wenn 49 Prozent des Geldscheins und die Seriennummer intakt sind“, erzählte Kalejaiye. „Meine Partnerin ging zur Bank, zeigte ihnen das Video, das ich aufgenommen hatte, und sie konnten das Geld in britischen Pfund Sterling erstatten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.