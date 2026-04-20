Aus Sicherheitsgründen: dm nimmt Gläser aus Regal

„Seien sie jetzt besonders wachsam“

Gleichzeitig richtete die Ministerin einen eindringlichen Appell an Eltern: „Ich bitte alle Eltern in Österreich: Seien Sie jetzt besonders wachsam, verwenden Sie das betroffene Produkt nicht und zögern Sie im Zweifel keine Sekunde, Hilfe zu holen – etwa bei der Notrufnummer 144 und der Vergiftungsinformationszentrale unter 01-4064343. Die Gesundheit Ihrer Kinder steht an erster Stelle.“