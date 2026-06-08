In Syrien gefoltert: Erste Opfer sagen in Wien aus

Mit „fliegendem Teppich“ gedroht

Dort sei er zum ersten Mal geschlagen worden. „Ich musste dann nach hinten schauen und wurde gefragt, ob ich weiß, was das Ding ist.“ Gemeint ist das Foltergerät „fliegender Teppich“. „Der General hat dann gesagt, entweder ich lege ein Geständnis ab, oder es wird bei mir angewendet“, erinnert sich der Syrer. Im Keller hätte dann die echte Gewalt begonnen: Der Häftling hätte seine Hose ausziehen müssen, seine Fußsohlen seien mit einem Stromkabel ausgepeitscht worden, immer wieder wurde er geschlagen.