Harriet Sperling: Alle Infos zum Kleid und Diadem!

Der Brautstrauß voll Symbolik und Düften

Harriet trug ein zartes, leicht zu tragendes Bouquet aus duftenden Maiglöckchen, weißen und cremefarbenen Wicken, Astilben und Jasmin – verfeinert mit Myrte als Symbol für Liebe und Frieden.

Die Brautjungfern-Sträuße: Die Mädchen trugen ähnliche, filigrane Posies. Hier wurden kleine „Majolica“-Sprayrosen sowie die hellblaue Nigella („Jungfer im Grünen“) eingearbeitet. Die blaue Nigella ist eine Generationen überdauernde Hochzeitstradition in Harriets Familie und stellte zudem die optische Verbindung zu Peter Phillips‘ Knopflochblume dar.