„Bei diesem Bauern hat die Behörde überreagiert“

Zunächst waren die Schafe trotz „Gefahr im Verzug“ noch sieben Wochen beim Halter geblieben. Dann musste es aber plötzlich ganz schnell gehen. Drei erfahrene Veterinäre kritisieren nun das Vorgehen von zwei jungen Amtstierärztinnen der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land (OÖ).
„Hier hat die Behörde überzogen reagiert, um es höflich auszudrücken“ – von drei Tierärzten, die diesen Fall kennen, hagelt es massive Kritik am Vorgehen der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land, die am Montag in Steinerkichen rund 50 Schafe von Bauer Roland Sch. (41) abholen ließ. Wegen „Gefahr in Verzug“ waren die Tiere am 5. März behördlich abgenommen worden.
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