„Bei diesem Bauern hat die Behörde überreagiert“

„Hier hat die Behörde überzogen reagiert, um es höflich auszudrücken“ – von drei Tierärzten, die diesen Fall kennen, hagelt es massive Kritik am Vorgehen der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land, die am Montag in Steinerkichen rund 50 Schafe von Bauer Roland Sch. (41) abholen ließ. Wegen „Gefahr in Verzug“ waren die Tiere am 5. März behördlich abgenommen worden.