Bus rammte Supermarkt: „War ein extremer Knall!“

Mitten im Salzburger Stadtgebiet erlitt ein Busfahrer am Montag einen Schlaganfall. Sein Obus kam daraufhin von der Straße ab und krachte in den Eingangsbereich einer Billa-Plus-Filiale. Ein 55-jähriger Passant überlebte den Unfall nicht. Zwei Mitarbeiter erzählen der „Krone“ noch am Unglücksort, wie sie die bangen Momente erlebt haben.