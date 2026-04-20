Bus rammte Supermarkt: „War ein extremer Knall!“

Mitten im Salzburger Stadtgebiet erlitt ein Busfahrer am Montag einen Schlaganfall. Sein Obus kam daraufhin von der Straße ab und krachte in den Eingangsbereich einer Billa-Plus-Filiale. Ein 55-jähriger Passant überlebte den Unfall nicht. Zwei Mitarbeiter erzählen der „Krone“ noch am Unglücksort, wie sie die bangen Momente erlebt haben.
„Wir haben einen riesigen Rumpler gehört. Zuerst haben wir geglaubt, dass ein Regal umgefallen ist. Das war ein extremer Knall!“ Benjamin Cirkin und Tobias Rubin steckt der Schrecken auch Stunden später noch in allen Gliedern. Die beiden Mitarbeiter der Billa-Plus-Filiale in Salzburg-Itzling erlebten Montagmittag schier Unfassbares.
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