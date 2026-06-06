Salzburger Liga bekommt ultimativen Titel-Showdown

„Vom Titel möchte ich nichts hören“, sagte Grödig-Präsident Christian Schwaiger vor der Partie. Zu eng sei das Rennen um Platz eins und den damit verbundenen Titel in der Salzburger Liga. Seine Grödiger lieferten in Schwarzach ab. Bei echtem Einbahnstraßenfußball gewannen die Flachgauer im regnerischen Pongau mit 3:0. „Wir sind nicht in die Partie gegangen mit dem Glauben daran, dass wir heute den Titel holen“, sagte Ex-Austrianer Alexander Schwaighofer nach dem Dreier, der am Ende noch nicht ganz reichte.