Appell von Ministerin: „Zögern Sie nicht …“

Insgesamt sind inzwischen vier Länder, darunter Deutschland, in den Fall rund um den Babynahrungshersteller HiPP eingebunden. Im Nachbarland hat sich der Verdacht auf vergiftete Babynahrung bisher jedoch nicht bestätigt. Auslöser des Giftfalls soll ein Erpresserbrief gewesen sein, der in der Zentrale eingegangen sein soll. Das Unternehmen schlug daraufhin Alarm, wodurch der Fall am Freitagabend ins Rollen kam. Einen konkreten Verdächtigen gibt es bislang nicht, die Polizei geht jedoch davon aus, dass mehrere Personen an der Erpressung beteiligt sein könnten.