Polit-Debatte um Abriss von Sportplatz

Wer derzeit den Sportplatz von Donnerskirchen sieht, bekommt bei dem Anblick vielleicht ein wenig Wehmut: Wo früher die Bälle rollten und gejubelt wurde, haben aktuell die Baumaschinen das Sagen. Die Tore wurden abgebaut, die Zuschauertribüne abgerissen. Wobei: Spielbetrieb gab es hier schon seit zehn Jahren keinen mehr. Zuletzt wurde der Platz nur mehr für das Trainieren von Hunden genutzt. Dennoch sind manche im Ort der Meinung, dass dies der falsche Weg ist. „Den Platz abzureißen, ist eine Schande“, meint SPÖ-Gemeinderat Ludwig Fingerhut.