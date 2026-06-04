„Für jedes Börsel ist bei mir etwas dabei“

Damit war ihre Leidenschaft für Flohmärkte und Altwaren geweckt. Einige Zeit später entschloss sie sich, ihre bisherige Arbeit in einer Botschaft aufzugeben und mit ihrem damaligen Mann ihr erstes Geschäft für Altwaren in Neufeld zu eröffnen. Später kam dann jenes in Eisenstadt dazu, das sie auch heute noch führt. „Es hat mir immer Spaß gemacht“, blickt sie zurück. „Normale Sachen, die man leicht verkaufen kann“, lautete stets ihr Credo beim Sortiment. Und noch eines war ihr wichtig, das von ihren Kunden stets geschätzt wurde: „Die Wilma hat für jedes Geldbörsel etwas“, hieß es immer.