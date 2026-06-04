Rot-Goldene Traube: Aufstieg in den Wein-Olymp

Diese glanzvolle Trophäe ist heiß begehrt! Die besten Kostproben, die Burgenlands Winzer hervorbringen, werden mit der Rot-Goldenen Traube 2026 gekrönt. Mit Eifer geht es los.
Voll angelaufen sind die Vorbereitungen für die Prämierung der Rot-Goldenen Traube. Die Verleihung, die rasch zum wichtigsten Event der Weinbranche geworden ist, steht bereits zum fünften Mal bevor. Jetzt sind alle Spitzenwinzer aufgerufen, ihre Kostproben einzureichen. Statt wie bisher neun Kategorien stehen heuer zehn zur Auswahl:
„Mehr als 800 Weine eingereicht“
Wie wichtig der Weinbau für das Burgenland ist, spiegelt sich in der Verleihung der Rot-Goldenen Traube wider – mit der „Krone“ als Partner. „Mehr als 800 Weine wurden 2025 eingereicht. Wir dürfen gespannt sein“, sagt „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini. „Mit Sicherheit werden wir wieder einen Rekord knacken“, ist Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep überzeugt: „Unsere Winzer verdienen die größte und beste Bühne. Qualität zu vernünftigen Preisen ist unser Erfolgsmotto.“
Winzer als Markenbotschafter
Die Top 3 der Vorrunden aus den zehn Kategorien rittern im großen Finale um die Rot-Goldene Traube. Die Gala geht am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip über die Bühne. Zur Krönung werden bei einer Blindverkostung unter 160 prominenten Jury-Gästen die Sieger gefunden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Unsere Winzer sind nicht nur ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, sondern auch authentische Markenbotschafter des Burgenlandes.“
Im Jahr 2022 ins Leben gerufen, stellt die Rot-Goldene Traube als burgenländischer Weintourismus-Preis ein Leuchtturm-Projekt der ganz besonderen Art dar. Diese Auszeichnung soll nicht nur das Image der Weine fördern, sondern auch die weintouristischen Sehenswürdigkeiten des Ursprungslandes erlesener Tropfen vor den Vorhang holen.
Voting via „krone.at“
Abgesehen von der Prämierung herausragender Weine, wird heuer in einer Sonderkategorie der „beliebteste Heurige des Jahres 2026“ mit der Rot-Goldenen Traube ausgezeichnet. Die besten Plätze werden per Online-Voting auf krone.at vergeben. Einfallsreichtum und Gastlichkeit sind gefragt. Das Voting beginnt in wenigen Wochen.
Innovative Konzepte gesucht
In einer weiteren Sonderkategorie ist der Burgenland-Tourismus unter dem Titel „Urlaub beim Winzer mit vinophilen Zusatzangeboten“ auf der Suche nach innovativen Konzepten. Die Auszeichnung der Top 3 jeder Sonderkategorie geht ebenfalls im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 9. Oktober in Oslip über die Bühne. „Wir hoffen auf viele interessante und originelle Beiträge“, spornen die Veranstalter zur Teilnahme an.
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