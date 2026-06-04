Rot-Goldene Traube: Aufstieg in den Wein-Olymp

Winzer als Markenbotschafter

Die Top 3 der Vorrunden aus den zehn Kategorien rittern im großen Finale um die Rot-Goldene Traube. Die Gala geht am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip über die Bühne. Zur Krönung werden bei einer Blindverkostung unter 160 prominenten Jury-Gästen die Sieger gefunden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Unsere Winzer sind nicht nur ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, sondern auch authentische Markenbotschafter des Burgenlandes.“