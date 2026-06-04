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Am 9. Oktober

Rot-Goldene Traube: Aufstieg in den Wein-Olymp

Burgenland
04.06.2026 08:00
Die spannenden Vorrunden der Verkostungen finden bereits im Sommer statt. Die drei Besten der ...
Die spannenden Vorrunden der Verkostungen finden bereits im Sommer statt. Die drei Besten der zehn Kategorien sind im Finale am 9. Oktober dabei.(Bild: Karl Grammer)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Diese glanzvolle Trophäe ist heiß begehrt! Die besten Kostproben, die Burgenlands Winzer hervorbringen, werden mit der Rot-Goldenen Traube 2026 gekrönt. Mit Eifer geht es los.

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Voll angelaufen sind die Vorbereitungen für die Prämierung der Rot-Goldenen Traube. Die Verleihung, die rasch zum wichtigsten Event der Weinbranche geworden ist, steht bereits zum fünften Mal bevor. Jetzt sind alle Spitzenwinzer aufgerufen, ihre Kostproben einzureichen. Statt wie bisher neun Kategorien stehen heuer zehn zur Auswahl:

  • Weißwein Klassik, Jahrgang 2025 (Grüner Veltliner und Welschriesling)
  • Burgundersorten weiß, Jahrgang 2025 und 2024 (Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder und Neuburger)
  • Aromatische Vielfalt, Jahrgang 2025 (Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Traminer und mehr)
  • Weißwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021
  • Rosé still, Jahrgang 2025 und 2024
  • Rotwein reinsortig klassisch, Jahrgang 2025 bis 2023 (Zweigelt, Blaufränkisch und St. Laurent)
  • Rotwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021
  • Cuvée, Jahrgang 2024 bis 2021
  • Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter
  • Hohe Prädikate (Restzucker 90 Gramm oder mehr)
Burgenland-Testimonial Nicholas Ofczarek, Valeskini, Oschep und Doskozil (v. li.) stießen bei ...
Burgenland-Testimonial Nicholas Ofczarek, Valeskini, Oschep und Doskozil (v. li.) stießen bei der Gala 2025 auf Erfolge der Weinbranche an.(Bild: Reinhard Judt)

„Mehr als 800 Weine eingereicht“
Wie wichtig der Weinbau für das Burgenland ist, spiegelt sich in der Verleihung der Rot-Goldenen Traube wider – mit der „Krone“ als Partner. „Mehr als 800 Weine wurden 2025 eingereicht. Wir dürfen gespannt sein“, sagt „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini. „Mit Sicherheit werden wir wieder einen Rekord knacken“, ist Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep überzeugt: „Unsere Winzer verdienen die größte und beste Bühne. Qualität zu vernünftigen Preisen ist unser Erfolgsmotto.“

Nun warten die Trophäen 2026, die am 9. Oktober vergeben werden.
Nun warten die Trophäen 2026, die am 9. Oktober vergeben werden.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, stock.adobe.com)

Winzer als Markenbotschafter
Die Top 3 der Vorrunden aus den zehn Kategorien rittern im großen Finale um die Rot-Goldene Traube. Die Gala geht am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip über die Bühne. Zur Krönung werden bei einer Blindverkostung unter 160 prominenten Jury-Gästen die Sieger gefunden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Unsere Winzer sind nicht nur ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, sondern auch authentische Markenbotschafter des Burgenlandes.“

Per Voting
„Der Heurige 2026“ wird gesucht

Im Jahr 2022 ins Leben gerufen, stellt die Rot-Goldene Traube als burgenländischer Weintourismus-Preis ein Leuchtturm-Projekt der ganz besonderen Art dar. Diese Auszeichnung soll nicht nur das Image der Weine fördern, sondern auch die weintouristischen Sehenswürdigkeiten des Ursprungslandes erlesener Tropfen vor den Vorhang holen.

Voting via „krone.at“
Abgesehen von der Prämierung herausragender Weine, wird heuer in einer Sonderkategorie der „beliebteste Heurige des Jahres 2026“ mit der Rot-Goldenen Traube ausgezeichnet. Die besten Plätze werden per Online-Voting auf krone.at vergeben. Einfallsreichtum und Gastlichkeit sind gefragt. Das Voting beginnt in wenigen Wochen.

In pannonischen Weinkellern steckt viel Wissenswertes.
In pannonischen Weinkellern steckt viel Wissenswertes.(Bild: Karl Grammer)

Innovative Konzepte gesucht
In einer weiteren Sonderkategorie ist der Burgenland-Tourismus unter dem Titel „Urlaub beim Winzer mit vinophilen Zusatzangeboten“ auf der Suche nach innovativen Konzepten. Die Auszeichnung der Top 3 jeder Sonderkategorie geht ebenfalls im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 9. Oktober in Oslip über die Bühne. „Wir hoffen auf viele interessante und originelle Beiträge“, spornen die Veranstalter zur Teilnahme an.

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