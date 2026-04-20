Warum die Pollen-Saison jetzt noch heftiger wird

Die Klimaerwärmung setzt der Pflanzenwelt zu und wirkt als wahrer „Heuschnupfen-Verstärker“. Zudem dauert das Pollenjahr mittlerweile auch deutlich länger. Das setzt den Allergikern immer mehr zu. Rund ein Viertel der Salzburger ist betroffen.
Die ersten Birken-Kätzchen haben sich auch in Salzburg längst geöffnet. Nach auffällig kalten Wochen müssen Allergiker heuer aber später als sonst zu Taschentüchern und Allergie-Medikamenten greifen. „Wir beobachten in Österreich ein deutliches Ost-West-Gefälle“, so der Mediziner Markus Berger vom Österreichischen Polleninformationsdienst. In Wien war der Blühhöhepunkt der für viele besonders belastenden Birke schon Mitte April überschritten.
Das Team ging heuer mit dem digitalen Dienst „Pollee“ an den Start und will so Allergiker noch detaillierter informieren. Rat an alle: Symptome unbedingt ärztlich abklären lassen. Es bringen oft auch schon einfache Alltagstipps Linderung.
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