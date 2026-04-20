Warum die Pollen-Saison jetzt noch heftiger wird

Die ersten Birken-Kätzchen haben sich auch in Salzburg längst geöffnet. Nach auffällig kalten Wochen müssen Allergiker heuer aber später als sonst zu Taschentüchern und Allergie-Medikamenten greifen. „Wir beobachten in Österreich ein deutliches Ost-West-Gefälle“, so der Mediziner Markus Berger vom Österreichischen Polleninformationsdienst. In Wien war der Blühhöhepunkt der für viele besonders belastenden Birke schon Mitte April überschritten.