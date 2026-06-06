Herzrasen! Sorgen um Thalgau-Goalie

Thalgaus Torhüter Martin Nemeth hatte so starkes Herzrasen, dass er ins Krankenhaus musste. Dort machte der 31-Jährige mehrere Untersuchungen, Ergebnisse gibt es bisher aber noch nicht. Am Samstag gegen Hallein stand bei den Flachgauern der Torwarttrainer im Kasten.
„Das war natürlich schon ein Schock für uns. Wir hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht.“ Leader Mario Kreuzer und seine Thalgauer Kollegen waren am Samstag in den Gedanken bei ihrem Torwart Martin Nemeth. Der 31-jährige Ungar hatte am Freitagabend plötzlich starkes Herzrasen und fuhr selbstständig ins Krankenhaus. Dort verbrachte er dann auch die Nacht und wurde komplett durchgecheckt. „Genaueres wissen wir leider noch nicht, wir müssen jetzt einmal die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten. Aber es ist für die Mannschaft natürlich keine leichte Situation gewesen“, sagte Interimstrainer Roland Karer.
Wegen Nemeths Fehlen stand im Duell mit Hallein Torwarttrainer David Lampel im Kasten der Flachgauer. „Er hat heuer schon einige Male gespielt und hat es auch dieses Mal sehr gut gemacht“, sagte Karer. Die klare 1:5-Niederlage konnte Lampel aber auch nicht verhindern.
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