Herzrasen! Sorgen um Thalgau-Goalie

„Das war natürlich schon ein Schock für uns. Wir hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht.“ Leader Mario Kreuzer und seine Thalgauer Kollegen waren am Samstag in den Gedanken bei ihrem Torwart Martin Nemeth. Der 31-jährige Ungar hatte am Freitagabend plötzlich starkes Herzrasen und fuhr selbstständig ins Krankenhaus. Dort verbrachte er dann auch die Nacht und wurde komplett durchgecheckt. „Genaueres wissen wir leider noch nicht, wir müssen jetzt einmal die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten. Aber es ist für die Mannschaft natürlich keine leichte Situation gewesen“, sagte Interimstrainer Roland Karer.