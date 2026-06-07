„Als Europäer kann man sich das schwer vorstellen“

Fußball-Legionär Constantin Reiner schnürt in der zweiten chinesischen Liga seine Schuhe. Der 28-jährige Salzburger berichtet im Gespräch mit der „Krone“ über das Leben im Reich der Mitte. Dabei streicht er die immensen Unterschiede zur Heimat heraus.
Technisch sind sie uns weit voraus. Es ist unglaublich, was hier passiert. Das kann man sich als Europäer nur schwer vorstellen“, sagt Constantin Reiner. Der Salzburger Kicker wechselte vor knapp eineinhalb Jahren nach China und heuerte dort bei Shaanxi Union an. Vor wenigen Wochen wechselte der Verteidiger zu Changchun Yatai, einem ambitionierten Zweitligisten.
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