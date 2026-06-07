„Als Europäer kann man sich das schwer vorstellen“

Technisch sind sie uns weit voraus. Es ist unglaublich, was hier passiert. Das kann man sich als Europäer nur schwer vorstellen“, sagt Constantin Reiner. Der Salzburger Kicker wechselte vor knapp eineinhalb Jahren nach China und heuerte dort bei Shaanxi Union an. Vor wenigen Wochen wechselte der Verteidiger zu Changchun Yatai, einem ambitionierten Zweitligisten.