WAC ließ englischen Klub bei Ballo abblitzen

Den Sprung in Österreichs WM-Kader hat Thierno Ballo knapp verpasst, der 24-Jährige ist auf Abruf. Trotzdem wird es für den Offensivspieler ein spannender Sommer. Die Saison hatte das WAC-Ass als Leihspieler bei Millwall in Englands Championship (2. Liga) verbracht – mit acht Scorerpunkten bei 31 Einsätzen hatte er Anteil daran, dass der Klub bis zuletzt im Aufstiegsrennen für in die Premier League war.