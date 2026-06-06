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WAC ließ englischen Klub bei Ballo abblitzen

Fußball National
06.06.2026 21:57
Thierno Ballo verbuchte während seiner Leihe bei Millwall acht Scorerpunkte.
Thierno Ballo verbuchte während seiner Leihe bei Millwall acht Scorerpunkte.(Bild: AP/David Davies)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Mit Millwall kämpfte WAC-Leihspieler Thierno Ballo bis zuletzt um den Aufstieg in die Premier League, konnte seinen Marktwert sogar auf sechs Millionen Euro steigern. Vorerst kam es bei Verhandlungen aber zu keiner Einigung. Der 24-Jährige könnte beim WAC-Trainingsstart dabei sein, es gibt aber weiteres Interesse aus dem Ausland.

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Den Sprung in Österreichs WM-Kader hat Thierno Ballo knapp verpasst, der 24-Jährige ist auf Abruf. Trotzdem wird es für den Offensivspieler ein spannender Sommer. Die Saison hatte das WAC-Ass als Leihspieler bei Millwall in Englands Championship (2. Liga) verbracht – mit acht Scorerpunkten bei 31 Einsätzen hatte er Anteil daran, dass der Klub bis zuletzt im Aufstiegsrennen für in die Premier League war.

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