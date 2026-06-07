Österreichs Leiberl sind bei Pele der Exoten-Hit

Die „Krone“ auf USA-Tour, erster Stopp New York. Alles unproblematischer als erwartet. Ein freundlicher Polizist bei der Passkontrolle, eine gelöste und lockere Stimmung. Als der Beamte nach dem Grund für die Einreise fragte, musste er bei der Antwort schmunzeln. „Österreich? Ihr könnt Fußball spielen? Ihr seid doch Skifahrer. Kitzbühel ist cool!“