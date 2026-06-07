Österreichs Leiberl sind bei Pele der Exoten-Hit

Die US-Metropole New York platzt während der Endrunde aus allen Nähten, insgesamt steigen acht Spiele der Endrunde im „Big Apple“. Die „Krone“ um Sportchef Peter Moizi und Fotograf Sepp Pail machte sich vor Ort ein Bild – und stellt fest: Fußball ist in den USA endlich angekommen!
Die „Krone“ auf USA-Tour, erster Stopp New York. Alles unproblematischer als erwartet. Ein freundlicher Polizist bei der Passkontrolle, eine gelöste und lockere Stimmung. Als der Beamte nach dem Grund für die Einreise fragte, musste er bei der Antwort schmunzeln. „Österreich? Ihr könnt Fußball spielen? Ihr seid doch Skifahrer. Kitzbühel ist cool!“
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