19 Paare heirateten im 20-Minuten-Takt im Mirabell

Im Salzburger Schloss Mirabell sorgte der gestrige 6. Juni 2026 für reges Interesse für einen Hochzeitstermin. Aufgrund des Datums gaben sich insgesamt 19 Brautpaare im Marmorsaal des Schlosses das Ja-Wort.
Die Paare und die Standesbeamten gaben sich praktisch die Türklinke in die Hand. Alle 20 Minuten wurde ein neues Paar in den Hafen der Ehe geführt.
Sechs Standesbeamte waren im Einsatz. Das nächste prägnante Datum ist schon gut gebucht. Am 26. Juni 2026 sind es mit 21 Anmeldungen sogar mehr als gestern.
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