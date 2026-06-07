Totale Blockade ging sogar Transitforum zu weit

Fritz Gurgiser, Tirols langjährigster und erfahrenster Anti-Transit-Kämpfer, hat selbst etliche Versammlungen auf Autobahnen veranstaltet. Im „Krone“-Interview erläutert er, warum er die Brenner-Demo am 30. Mai links liegen ließ. An der Veranstaltung übt er deutliche Kritik: Sie sei ein „Schaulaufen der Politik“ gewesen im Hinblick auf die Landtagswahl 2027 mit Parolen, die „längst überholt“ seien.