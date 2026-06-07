Fantast, Hochstapler, Stalker – und Frauenkiller?

Unfassbar groß muss jetzt das Leid eines niederösterreichischen Ehepaars, unfassbar grauenhaft der Moment gewesen sein, in dem es seine geliebte Tochter, sein einziges Kind, aufgefunden hat. Am 14. Mai. In einer riesigen Blutlache. Tot. Im Schlafzimmer der 28-Jährigen.