Große Fahndung in Ferlach nach Banküberfall

„Der Täter ist derzeit noch auf freiem Fuß und trägt eine Faustfeuerwaffe bei sich“, berichtet Matthias Kogelnig, Pressesprecher der Landespolizeidirektion. Der Räuber ist 1,80 Meter groß und zwischen 59 und 60 Jahre alt und hat ein sehr ungepflegtes Aussehen. Mehrere Streifen, Cobra und Hubschrauber fahnden nach dem Räuber. Auch das Landeskriminalamt wertet derzeit das Videoüberwachungsmaterial aus. Wie es zu dem Überfall gekommen ist, wie viel Geld gestohlen wurde, ob es Komplizen gab, ist derzeit noch unklar.

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