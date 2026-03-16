Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cobra im Einsatz

Große Fahndung in Ferlach nach Banküberfall

Kärnten
16.03.2026 10:16
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Im Zentrum der Gemeinde Ferlach in Kärnten ist es am Montagvormittag zu einem Banküberfall gekommen. Derzeit wird nach dem Täter in der Umgebung mittels Streifen und Hubschrauber gefahndet.

0 Kommentare

Trubel herrscht derzeit im Stadtzentrum der Gemeinde Ferlach. Nicht nur wegen des stattfindenden Josefimarktes, sondern auch wegen eines kürzlich passierten Raubüberfalls bei der Volksbank. 

Eine Zeugin vor Ort berichtet von einem Mann, der mit einem Einkaufssack aus der Bank gekommen ist. „Er ist mehrmals hineingegangen und dann wieder hinausgekommen“, so Gudrun.

Mit schnellen Schritten ist er schließlich abgehauen. Der Mann war laut der Zeugin geschminkt und hatte eine Sonnenbrille auf. „Ich habe mir zuerst nicht viel gedacht, doch dann ist der Bankangestellte herausgekommen.“

Pressesprecher der Landespolizeidirektion, Matthias Kogelnig erzählt vom Raubüberfall.
Pressesprecher der Landespolizeidirektion, Matthias Kogelnig erzählt vom Raubüberfall.(Bild: Dieter Arbeiter)
Großer Markt
Großer Markt(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)
Direkt vor der Bank findet heute der Josefimarkt statt.
Direkt vor der Bank findet heute der Josefimarkt statt.(Bild: Dieter Arbeiter)
Mittels Hubschrauber wird nach dem Täter gefahndet.
Mittels Hubschrauber wird nach dem Täter gefahndet.(Bild: Dieter Arbeiter)
Polizisten und Streifen sind unterwegs.
Polizisten und Streifen sind unterwegs.(Bild: Dieter Arbeiter)
Mittlerweile wurde die Bank abgesperrt.
Mittlerweile wurde die Bank abgesperrt.(Bild: Dieter Arbeiter)

Ein weiterer Zeuge berichtet, dass Bankangestellte mit einer Waffe bedroht wurden. „Der Mann war gelblich geschminkt, hatte eine Mütze auf und ist mit dem Fahrrad geflüchtet.“ Die Zeugen sind schockiert. „Dass das mitten am helllichten Tag passiert, ist unfassbar“, so David.

„Der Täter ist derzeit noch auf freiem Fuß und trägt eine Faustfeuerwaffe bei sich“, berichtet Matthias Kogelnig, Pressesprecher der Landespolizeidirektion. Der Räuber ist 1,80 Meter groß und zwischen 59 und 60 Jahre alt und hat ein sehr ungepflegtes Aussehen. Mehrere Streifen, Cobra und Hubschrauber fahnden nach dem Räuber. Auch das Landeskriminalamt wertet derzeit das Videoüberwachungsmaterial aus. Wie es zu dem Überfall gekommen ist, wie viel Geld gestohlen wurde, ob es Komplizen gab, ist derzeit noch unklar. 
Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
16.03.2026 10:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FerlachKärnten
BanküberfallFahndung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Betont zeigte Netanyahu in einem Video all seine Finger, um KI-Vorwürfe im Vorfeld zu ...
Scherzt in Video
Netanyahu zeigt sich nach Gerüchten um Tod in Café
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.877 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
154.319 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
119.233 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1521 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
988 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
961 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Kärnten
Cobra im Einsatz
Große Fahndung in Ferlach nach Banküberfall
Krone Plus Logo
Noch immer drei Wochen
Fleisch? Vermiss ich gar nicht. Wirklich nicht …
Wilde Szenen
Streit eskaliert: Frau schlug mit Brechstange zu
Krone Plus Logo
Adler gegen Saisonende
Dieser Stürmer könnte zum VSV zurückkehren
Krone Plus Logo
Sechs Jahre später
Covid-Pandemie: So hat uns der Lockdown verändert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf