Große Fahndung in Ferlach nach Banküberfall

Im Zentrum der Gemeinde Ferlach in Kärnten ist es am Montagvormittag zu einem Banküberfall gekommen. Derzeit wird nach dem Täter in der Umgebung mittels Streifen und Hubschrauber gefahndet.
Trubel herrscht derzeit im Stadtzentrum der Gemeinde Ferlach. Nicht nur wegen des stattfindenden Josefimarktes, sondern auch wegen eines kürzlich passierten Raubüberfalls bei der Volksbank.
Eine Zeugin vor Ort berichtet von einem Mann, der mit einem Einkaufssack aus der Bank gekommen ist. „Er ist mehrmals hineingegangen und dann wieder hinausgekommen“, so Gudrun.
Mit schnellen Schritten ist er schließlich abgehauen. Der Mann war laut der Zeugin geschminkt und hatte eine Sonnenbrille auf. „Ich habe mir zuerst nicht viel gedacht, doch dann ist der Bankangestellte herausgekommen.“
Ein weiterer Zeuge berichtet, dass Bankangestellte mit einer Waffe bedroht wurden. „Der Mann war gelblich geschminkt, hatte eine Mütze auf und ist mit dem Fahrrad geflüchtet.“ Die Zeugen sind schockiert. „Dass das mitten am helllichten Tag passiert, ist unfassbar“, so David.
„Der Täter ist derzeit noch auf freiem Fuß und trägt eine Faustfeuerwaffe bei sich“, berichtet Matthias Kogelnig, Pressesprecher der Landespolizeidirektion. Der Räuber ist 1,80 Meter groß und zwischen 59 und 60 Jahre alt und hat ein sehr ungepflegtes Aussehen. Mehrere Streifen, Cobra und Hubschrauber fahnden nach dem Räuber. Auch das Landeskriminalamt wertet derzeit das Videoüberwachungsmaterial aus. Wie es zu dem Überfall gekommen ist, wie viel Geld gestohlen wurde, ob es Komplizen gab, ist derzeit noch unklar.
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