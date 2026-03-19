Zufall? „Rad-Bankräuber“ machte ganz große Beute!

Und ausgerechnet an so einem Tag, noch vor der Befüllung, schlug der Räuber in Ferlach am Montag zu. Zufall? Oder wusste der Kriminelle mit Kärntner Dialekt ganz genau, wann es sich lohnt? Fest steht, dass der Täter große Beute machte – von einer sechsstelligen Summe in Höhe von rund 200.000 € ist inoffiziell die Rede. Ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Räuber örtlich auskennt.