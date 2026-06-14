Wer Tracht hat, trägt sie: Tag der Volkskultur

Bräuche werden gebraucht und Trachten gern getragen: Bunte Vielfalt steht am heutigen Sonntag, 14. Juni, im Freilichtmuseum in Maria Saal und im ganzen Land im Fokus.
Am heutigen Tag der Volkskultur und Tag der Tracht präsentieren zahlreiche Vereine über Generationen weitergegebene und liebevoll für die Zukunft weiterentwickelte Traditionen. Zwischen den Bauernhäusern, Stadln, Schupfen, Harpfen und Dörrhütten im Freilichtmuseum in Maria Saal ist vieles zu erleben, was schon unsere Vorfahren gemacht haben: Handwerk, Handarbeit, Musik, Tanz, Gesang und gemeinsame Feierstunden!
Zehnter Tag der Volkskultur
Zum zehnten Mal lädt das Land Kärnten zum Tag der Volkskultur nach Maria Saal, zum zweiten Mal wird im ganzen Land zum Tag der Tracht aufgerufen – wer ein Dirndl, eine Tracht, eine Lederhose hat, trägt sie!
Die ARGE Volkskultur und die Abteilung 14 – Kunst und Kultur haben einmal mehr ein umfangreiches Programm organisiert. Heute präsentieren wieder zahlreiche Vereine, Trachtengruppen, Tanzvereine, Chöre, Musikerinnen und Musiker sowie Handwerker und Handarbeitskünstlerinnen in Maria Saal beliebte Traditionen; auf drei Bühnen wird ein unterhaltsames Programm geboten.
Bunte Vielfalt
Kulturelle Vielfalt, das Ehrenamt und ein lebendiges Miteinander der Generationen sind heute besonders gut zu erleben. Der Fokus liegt auf „Kind, Jugend und Soziales in der Volkskultur“. Daher zeigen auf der Bühne die Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt, das Jugendensemble „Die Blechrebellen“ vom Musikverein Maria Saal, die Landjugend Magdalensberg, Musica Kontakt – die integrative Volksmusik – und viele andere ihr Können und ihre Leidenschaft.
Tag der Volkskultur im Freilichtmuseum in Maria Saal und Tag der Tracht im ganzen Land am heutigen Sonntag, 14. Juni.
Festmesse in der Stiftskirche in Maria Saal um 9.30 Uhr; Festzug zum Freilichtmuseum; Festakt der Gendarmerie- und Polizeifreunde (11 Uhr), Frühschoppen mit der Stadtkapelle Klagenfurt, mit Corinthia, mit einem Quartett der Glantaler Blasmusik Frauenstein, mit Harry Prünster und einer Trachtenpräsentation (11.30 Uhr); anschließend gelebte Volkskultur mit zahlreichen Vereinen, Trachtengruppen, Musikensembles, Chören, Tanzgruppen, Landsmannschaften, Handwerkern...
Der Fokus liegt auf „Kind, Jugend und Soziales in der Volkskultur“.
Der Eintritt ist frei.
Um den Maibaum präsentieren die Schnitzer Michael Vallant und Tobias Müller sowie die Krampusgruppe Teufelskreis Virunum das Maskenbrauchtum. Zielsicherheit können Besucher am Schießstand der Jägerschaft beweisen. Der Arbeitskreis Tracht und Nadelspielerei lädt zum Mitmachen ein. Wie man Theatermasken selbst gestalten kann, verrät das TheaterServiceKärnten vor dem Bodnerhaus. Dort informiert die Dichterstein-Gemeinschaft Zammelsberg über die Tradition der Schriftstellerei in Kärnten.
Auf der Brauchtumswiese werden den Kindern Spiele angeboten, in der Hüpfburg können sie sich austoben.
Staunen und feiern!
Der Tag der Volkskultur beginnt mit einer ökumenischen Messe in der Stiftskirche (9.30 Uhr), danach führt die Stadtkapelle Klagenfurt den Festzug zum Freilichtmuseum an, wo die Gendarmerie- und Polizeifreunde einen Festakt zelebrieren (11 Uhr). Anschließend beginnt das Frühschoppenkonzert mit Gastmoderator Harry Prünster. Danach können Besucher am gesamten Gelände staunen, Neues kennenlernen, sich über Bekanntes freuen, mit alten Freunden und neuen Bekannten feiern.
Der Eintritt ist frei. Und wer nicht kommen kann, feiert daheim – in Tracht!
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