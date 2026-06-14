Wer Tracht hat, trägt sie: Tag der Volkskultur

Tag der Volkskultur im Freilichtmuseum in Maria Saal und Tag der Tracht im ganzen Land am heutigen Sonntag, 14. Juni.

Festmesse in der Stiftskirche in Maria Saal um 9.30 Uhr; Festzug zum Freilichtmuseum; Festakt der Gendarmerie- und Polizeifreunde (11 Uhr), Frühschoppen mit der Stadtkapelle Klagenfurt, mit Corinthia, mit einem Quartett der Glantaler Blasmusik Frauenstein, mit Harry Prünster und einer Trachtenpräsentation (11.30 Uhr); anschließend gelebte Volkskultur mit zahlreichen Vereinen, Trachtengruppen, Musikensembles, Chören, Tanzgruppen, Landsmannschaften, Handwerkern...

Der Fokus liegt auf „Kind, Jugend und Soziales in der Volkskultur“.

Der Eintritt ist frei.