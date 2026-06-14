Schlager-Star Michelle wird spirituelle Heilerin

Das habe ihr selbst enorm geholfen, als sie durch persönliche Krisen gegangen sei, erzählt die 54-Jährige. Die Sängerin hat etwa einen Suizidversuch hinter sich. Sie will jetzt das weitergeben, was sie damals gelernt hat – dafür bietet sie online Jenseitskontakte und Heilgespräche an. Schon vor zwölf Jahren hat die Sängerin eine Ausbildung zur Heilerin gemacht, ein wenig später die Ausbildung zum Medium