Nach Banküberfall: „Sind auf der Spur des Geldes“

Die Justiz hingegen sieht dies anders und ist sich sicher, dass der Richtige in der Zelle sitzt. Und dies nicht „nur“ aufgrund seiner DNA, die sich auf dem Forderungsschreiben befand, das der Täter im Geldinstitut zurückgelassen hat. Es sei die Summe aller Indizien (unter anderen die 15.000 € in bar, die beim arbeitslosen Verdächtigen sichergestellt wurden) wie auch das fehlende Alibi würden kaum Zweifel zulassen.