He is back! Arnie bei seinem Geburtshaus umjubelt

Die Titelmelodie von „Terminator“, Applaus und Hunderte Handys, die nur auf ihn gerichtet sind: Arnie is back! Arnold Schwarzenegger kehrte Sonntagvormittag nach Thal zurück und feuerte Hunderte Sportler seines „Pump Clubs“ an, die Gewichte stemmten. Die „Krone“ war dabei.
An die 350 Gäste aus aller Herren Länder – die meisten Mitglieder von „Arnold‘s Pump Club“ – stürmten Sonntagvormittag das beschauliche Thal bei Graz, Heimat des berühmtesten Österreichers. Die Fitness-Begeisterten wandelten auf den Spuren der „steirischen Eiche“ und marschierten den Thalersee entlang, wo Arnold in Jugendtagen trainiert hatte. Nach einigen Klimmzügen ging es weiter zu einem Wortgottesdienst in die von Ernst Fuchs gestaltete Thaler Pfarrkirche und danach zum gelb getünchten Wahrzeichen von Thal, Schwarzeneggers Geburtshaus.
Um Punkt 11 Uhr gab‘s dann Applaus und Jubel: Der gut gelaunte Weltstar wurde von „Hausherr“ und Freund Peter Urdl begrüßt und feuerte anschließend seine Hunderten Fans an, die vor seinen Augen eifrig Gewichte stemmten. „Arbeitet, arbeitet, arbeitet!“, spornte er die Sportler an, „dann kommt auch der Erfolg.“
Für Gespräche mit seinen Freunden aus Jugendtagen, die extra nach Thal gekommen waren, blieb freilich auch Zeit. Franz Hörmann etwa freute sich schon auf die Begegnung: „Wir sind gleich alt – aber was Arnold geschafft hat, ist gewaltig!“ Am Dienstag ist Schwarzenegger dann beim Klima-Gipfel in Wien.
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