He is back! Arnie bei seinem Geburtshaus umjubelt

An die 350 Gäste aus aller Herren Länder – die meisten Mitglieder von „Arnold‘s Pump Club“ – stürmten Sonntagvormittag das beschauliche Thal bei Graz, Heimat des berühmtesten Österreichers. Die Fitness-Begeisterten wandelten auf den Spuren der „steirischen Eiche“ und marschierten den Thalersee entlang, wo Arnold in Jugendtagen trainiert hatte. Nach einigen Klimmzügen ging es weiter zu einem Wortgottesdienst in die von Ernst Fuchs gestaltete Thaler Pfarrkirche und danach zum gelb getünchten Wahrzeichen von Thal, Schwarzeneggers Geburtshaus.