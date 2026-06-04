22-jähriger Raser auf Tauernautobahn gestoppt

Gleich zwei Raser mussten am Mittwoch auf der A10 Tauernautobahn ihre Führerscheine abgeben. Einer war mit satten 150 statt erlaubter 80 km/h unterwegs. Beim zweiten Autolenker war zudem auch noch Alkohol im Spiel ...
Am späten Abend des 3. Juni wurde ein 22-jähriger Kärnter mit seinem Pkw bei Altenmarkt gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass er um 70 km/h zu schnell war. Er musste seinen Schein an Ort und Stelle abgeben, wurde angezeigt und durfte nicht mehr weiterfahren.
Beim Knoten Pongau war zudem ein 45-jähriger Autofahrer mit 184 km/h statt erlaubter 130 km/h unterwegs. Bei der Kontrolle zeigte ein Alkoholtest 1,06 Promille an. Dem Pongauer wurde der Führerschein abgenommen. Auch er wurde angezeigt und durfte nicht mehr weiterfahren.
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