Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leere nach Pleite

„Ich habe die Mannschaft im Stich gelassen!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
04.06.2026 17:08
War nach dem Spiel untröstlich: Grünau-Stürmer Valdrin Kadrija.
War nach dem Spiel untröstlich: Grünau-Stürmer Valdrin Kadrija.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Lange Gesichter bei Westligist Wals-Grünau! Nach der Derby-Abfuhr am vergangenen Freitag in St. Johann mussten sich die Flachgauer auch am Donnerstag geschlagen geben. Gegen die zweite Garde des SCR Altach setzte es am Ende eine 1:2-Niederlage. Trainer und Spieler gingen nach Spielende hart mit sich ins Gericht. Auch St. Johann und Kuchl waren im Einsatz.

0 Kommentare

Dieses Spiel zu verlieren, war schon eine besondere Kunst. Wals-Grünau musste sich den Juniors des SCR Altach am Donnerstag mit 1:2 geschlagen geben und verpasste damit die Wiedergutmachung auf die 1:6-Abfuhr im Derby bei St. Johann am vergangenen Freitag. Die Gesichter sprachen nach der Partie Bände. „Es ist schwer in Worte zu fassen. So ein Spiel zu verlieren, ist schwieriger als zu gewinnen“, wurde Grünaus Cheftrainer Bernhard Huber-Rieder deutlich. 

Spielerisch konnte sich seine Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche dennoch steigern. „Man muss aber auch ehrlich sein, es wäre nicht mehr schlechter gegangen“, legte der 33-Jährige nach. Ein Grund für die Pleite gegen die Vorarlberger war auch eigenes Unvermögen. „Wir hatten viele hundertprozentige Chancen, die wir machen hätten müssen“, sprach Huber-Rieder die kläglich vergebene 2:1-Führung an, als Stürmer Valdrin Kadrija einen Abpraller aus kurzer Distanz nur an die linke Stange anvisierte.

Zitat Icon

Mein Abschluss war nicht ideal. Den hätte ich einfach machen müssen.

Valdrin KADRIJA, Stürmer Wals-Grünau

Bild: Andreas Tröster

„Ich habe den Ball schon drinnen gesehen. Mein Abschluss war nicht ideal. Den hätte ich einfach machen müssen. So muss ich sagen, dass ich das Team im Stich gelassen habe“, haderte der 31-Jährige nach Spielschluss im Gespräch mit der „Krone“.

SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

St. Johann feiert verstorbene Klub-Ikone Sepp Klingler
Zumindest einen Punkt ergatterte sich am Donnerstag St. Johann. In Kitzbühel gab es für die Crew von Cheftrainer Bernhard Kletzl ein 0:0-Unentschieden. „Wir waren die bessere Mannschaft. Uns ging heute irgendwie kein Ball rein“, sagte Kletzl nach der Partie, die aufgrund des Todes von Präsident Josef Klingler am vergangenen Samstag alles andere als leicht war. Tribut gezollt hat der Klub der Vereinsikone durch extra angefertigte Aufwärmdressen. „Es war schon sehr schwer für uns. Wir wollten ihm einfach noch einmal was mitgeben“, schilderte der Übungsleiter die Idee.

Tolle Geste der St. Johanner in Kitzbühel.
Tolle Geste der St. Johanner in Kitzbühel.(Bild: zVg)

Einen standesgemäßen Sieg feierte indes Kuchl. Die Tennengauer gewannen bei Schlusslicht Lauterach verdient mit 3:0.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
04.06.2026 17:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
St. Johann
SCR Altach
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
85.233 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
78.858 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
76.926 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1269 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1212 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1183 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Tennis-Bundesliga
Meister fixiert Einzug ins Halbfinale
Leere nach Pleite
„Ich habe die Mannschaft im Stich gelassen!“
Triathlon
Titelverteidigung gelungen! Pertl gewinnt in Wien
Rodeln
Rücktritt als Chance für Salzburger Talent
Salzburger Liga
Anthering verliert im Abstiegskampf an Boden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf