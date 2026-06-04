„Ich habe die Mannschaft im Stich gelassen!“

St. Johann feiert verstorbene Klub-Ikone Sepp Klingler

Zumindest einen Punkt ergatterte sich am Donnerstag St. Johann. In Kitzbühel gab es für die Crew von Cheftrainer Bernhard Kletzl ein 0:0-Unentschieden. „Wir waren die bessere Mannschaft. Uns ging heute irgendwie kein Ball rein“, sagte Kletzl nach der Partie, die aufgrund des Todes von Präsident Josef Klingler am vergangenen Samstag alles andere als leicht war. Tribut gezollt hat der Klub der Vereinsikone durch extra angefertigte Aufwärmdressen. „Es war schon sehr schwer für uns. Wir wollten ihm einfach noch einmal was mitgeben“, schilderte der Übungsleiter die Idee.