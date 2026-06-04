Diese Siedlung bekommt eine neue Obus-Haltestelle

So sieht der konkrete Plan aus: Die Linie 1 tauscht im Westen quasi mit der Linie 4 Platz. Der „Einser“ fährt künftig von der Forellenwegsiedlung in Liefering durchs Zentrum nach Salzburg Süd. Der „Vierer“ aus Kleßheim über den Europark und Maxglan ins Zentrum und weiter nach Mayrwies. Die Linie 5 fährt von der Messe über den Hauptbahnhof nach Grödig, die Linie 8 von der Messe über Lehen und Maxglan ins Zentrum und zum Hauptbahnhof.