Team der kids-line kämpft um ehrenamtliche Berater

Die beiden Leiterinnen Theresa Schimke und Katja Schweitzer dazu: „Bei uns bleibt es immer ein Online-Angebot. Es macht qualitativ ja keinen Unterschied, ob wir in Salzburg oder woanders sitzen.“ Weil sich der Gesetzgeber nicht bewegen wollte, gibt es jetzt Kooperationen mit anderen Trägern in ganz Österreich. Freiwillige Berater können beispielsweise Räume der Telefonseelsorge in Wien nutzen. So konnten längere Wartezeiten bis jetzt weitgehend verhindert werden. Das Team hofft jetzt, dass es keine weiteren Verschärfungen geben wird.

Chat und Telefon sind täglich von 13 bis 21 Uhr besetzt. Viele Kinder und Jugendliche nutzen das Angebot über Monate, teils auch über Jahre. Die Beraterinnen bauen zu den Kontaktsuchenden eine Vertrauensbasis auf: „Wir halten euch fest“, geben sie dann Sicherheit. Auch die Leiterinnen übernehmen noch selbst Schichten. Ihr Wunsch an die Fördergeber Stadt, Land und Erzdiözese: „Dass wir weiter Sicherheit haben.“